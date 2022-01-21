«Видит Бог, моя совесть чиста»: Шаляпин ответил на обвинения в отравлении жены-миллионерши

Как отметил музыкант, трагедия его жизни превратилась в обычный фарс.

Певец Прохор Шаляпин заявил, что он не отравлял покойную жену. Татьяна Дэвис полтора месяца пролежала в реанимации и, как заметил музыкант, задохнулась от коронавируса. В госпитале, где она находилась, проводились анализы и делали заключения на этот счет.

По словам Прохора Шаляпина, он сохранил добрые отношения с родителями Татьяны Дэвис. Никаких претензий к нему они не имеют. Как заметил Шаляпин, его жена была далеко не глупой женщиной. Лучшим в Канаде специалистом по разводам. Она умела разбираться в людях.

«Она понимала, насколько я искренний и добрый человек, где- то глупый, рассеянный, но абсолютно бесхитростный. Мне очень жаль, что моя трагедия превратилась в такой фарс. Видит Бог, моя совесть чиста». Прохор Шаляпин

Ранее в программе «На самом деле» сообщили данные, якобы Прохор Шаляпин мог отравить свою жену. Основной целью такого поступка было желание завладеть ее имуществом, сообщает «Собеседник».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.