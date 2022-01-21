«У нас был брачный контракт»: Прохор Шаляпин раскрыл детали договора с Татьяной Дэвис

Как отметил музыкант, вся эта история, якобы он отравил жену – полная чушь.

Певец Прохор Шаляпин назвал несусветной чушью историю, якобы он отравил свою жену-миллионершу Татьяну Дэвис, которая умерла от коронавируса в прошлом году. По его словам, делать такой мерзкий поступок ему не имело никакого смысла.

«У нас был брачный контракт. То, что было куплено до брака, я из без «отравления» мог бы не возвращать. Татьяна бы ничего мне не сделала. Я ее очень любил, она была близким мне человеком, у нас были такие планы на будущее. Рубить сук, на котором сидишь, – глупо». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, у него неприятный осадок от этой истории с «отравлением жены». При этом он уверен, что умные люди все прекрасно понимают. Если бы он совершил преступление, то давно находился в колонии, сообщает «Собеседник».

Напомним, что недавно на телевидении вышла скандальная программа «На самом деле». В ней Прохора Шаляпина обвинили в отравлении жены и хищении у нее имущества.

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