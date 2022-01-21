Ксения Собчак довела людей до истерики в Сети своей белоснежной улыбкой, вставив себе в рот чужие зубы

Телеведущая вместе с шоуменом Александром Гудковым предстали в комичных образах.

Блогер и телеведущая Ксения Собчак, вернувшись из отпуска, сразу же приступила к работе. Звезда приняла участие в съемках комедийного проекта Александра Гудкова и примерила неожиданный образ.

Собчак предстала перед камерой с белоснежной неестественной улыбкой, явив миру рот с чужими зубами. Она специально широко улыбалась, демонстрируя свой голливудский оскал, и подписчики в комментариях впали в настоящую истерику после просмотра видео.

«Какая жесть!», «Ну очень красивые!», «Только Ксения может сделать акцент на зубы», «Гудков просто чудо», «Где купить такие зубы?», «Зубы ивлеевой видимо», «Хеллоуин уже наступил?», «Денег хватило только на 10 штук», — комментируют фолловеры.

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