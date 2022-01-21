«Мне будет стыдно всю жизнь»: Седокова рассказала о главном позоре прошлых лет

У Анны Седоковой отличное чувство юмора и здоровая самоирония. Артистка умеет признавать свои ошибки и даже подшутить над собой. Так, в своем инстаграме 39-летняя певица опубликовала кадры, на которых вспомнила о своих модных промахах. Анна сокрушалась, что раньше в ее команде не было стилиста, поэтому некоторые наряды были по-настоящему провальными.

Позором всей своей жизни Седокова считает платье, в котором появилась на красной дорожке премии «Муз-ТВ» в 2013 году. Тогда все СМИ писали, что Анна пришла на церемонию в простыне.

«Это платье, за которое мне будет стыдно всю мою жизнь. Я не знаю, как я так лоханулась, потому что это платье шил Майкл Кастелло – дизайнер, который в Америке шьет для Бейонсе, Леди Гаги, для всех. Мы создали это платье специально для премии «Муз-ТВ», — рассказала Седокова в новом видео.

Напомним, сейчас Анна Седокова живет в Майами с молодым мужем-баскетболистом и сыном Гектором.

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