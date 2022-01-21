«Было больно и обидно»: певица Нюша рассказала, как Алла Пугачева не пустила ее на сцену

Певица Нюша, урожденная Анна Шурочкина, – одна из популярнейших исполнительниц на эстраде. Звезда замужем, воспитывает двоих детей, дочку Симбу и сына с тайным именем. Пока в карьере у артистки перерыв – она посвятила себя материнству. И решила вспомнить, как начинался ее путь на музыкальный Олимп.

Оказалось, что артистка пробовала прославиться при помощи «Фабрики звезд». Ей тогда было 14 лет, и папа, известный музыкант из «Ласкового мая» Владимир Шурочкин, отвел ее на кастинг. Тогда в жюри сидела Алла Пугачева, пятый сезон проекта на Первом канале проходил под ее началом.

Отстояв многочасовую очередь, юная певица Нюша предстала пред строим жюри. Она исполнила песню Кристины Агилеры, и ее попросили спеть что-то на русском. Тогда она решила удивить вокалом, выбрав почему-то хит Пугачевой «Голова моя глупая». Но получила от ворот поворот.

«Алла Борисовна меня постаралась утешить и подбодрить: «Девочка, ты еще маленькая, у тебя еще все впереди. А тут есть те, кому уже сейчас надо», — поведала певица.

Нюша назвала свою попытку пройти на «Фабрику» огромным и унизительным провалом. «Мне было больно и обидно, что во мне не разглядели талант и перспективы. Тем более что я уже была гастролирующим артистом», — объяснила звезда.

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