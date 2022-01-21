Снова свободна: Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем

«Спасательница Малибу» Памела Андерсон скоро снова будет свободна. 54-летняя блондинка решила расстаться со своим пятым мужем Дэном Хейхерстом. Брак с телохранителем продлился всего 13 месяцев.

Для Памелы этот союз был шестым. Их роман закрутился в период пандемии. Тогда Памела только развелась с предыдущим мужем, голливудским магнатом Джоном Питерсом, и уехала в родную Канаду. А Дэн умело утешил ее после развода. В итоге все завершилось свадьбой.

После подачи заявления на развод Памела вернулась в США. Недавно ее видели на пляже Малибу.

Напомним, Памела Андерсон выходила замуж шесть раз. Музыканту Томми Ли она родила сыновей Брэндона Ли и Дилана Джаггера Ли. После была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком и дважды – за игроком в покер Риком Саломоном. В 2019 году модель со скандалом рассталась с молодым французским футболистом Адилем Рами. В начале 2020 года Андерсон вышла замуж в пятый раз за 74-летнего голливудского кинопродюсера Джона Питерса. А спустя всего 12 дней после свадьбы подала на развод. Об этом пишет Rolling Stone.

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