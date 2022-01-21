А почему бы и нет: Олег Газманов показал свою жену в бассейне без купальника

Звездное семейство отдыхает на Мальдивах после горнолыжного начала года в Сочи.

70-летний Олег Газманов с 52-летней женой Мариной первые дни нового года провели в горах Сочи, а затем поспешили погреться в океане и улетели отдыхать на Мальдивы. Аккаунт певца пополнился пикантными кадрами с пляжа, на которых его красавица-жена предстала без купальника.

Газманов решил похвастаться роскошным отдыхом, а заодно и своей любимой женой, и показал, как она купается в бассейне под дождем. Марина Газманова записывала селфи в воде, пока знаменитый муж снимал ее на свою камеру. Оказалось, что она стоит в воде без всего. Но Газманова это не смутило – он гордо запостил видео у себя в Instagram.

Напомним, Марина Муравьева стала второй женой Олега Газманова. Они вместе с 1997 года, у них совместная дочь Марианна. Также у музыканта есть первенец Родион, а у Марины – сын Филипп от предыдущих отношений с Вячеславом Мавроди, родным братом Сергея Мавроди.

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