По последнему писку моды: Валерия дополнила трендовую шубку актуальными челси молочного цвета

Певица следит за фэшн-тенденциями, и каждый ее образ вызывает восторги у поклонников.

53-летняя певица Валерия показала закулисье съемочного процесса у себя в микроблоге. Звезда стала участницей передачи о Льве Лещенко и давала интервью журналистам прямо на улице.

Валерия предстала перед камерой в трендовой шубке сезона – плюшевой модели из эко-меха Тэдди молочного цвета. В тон верхней одежде звезда выбрала модные челси, которые ранее рекомендовала фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. А завершил утонченный аутфит экстравагантный головной убор – клетчатое кепи.

К слову, Валерия всегда отличается чувством стиля – каждый ее образ становится отдельной темой для обсуждения не только у профессиональных имиджмейкеров, но и многочисленных поклонников.

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