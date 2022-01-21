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«Сколько лет?»: молодой муж Кудрявцевой неудачно пошутил про ее возраст

Игорь Макаров младше телеведущей на 17 лет.

«Сколько лет?»: молодой муж Кудрявцевой неудачно пошутил про ее возраст
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

В прошлом году Лера Кудрявцева отметила свое 50-летие. Телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младшее ее на 17 лет. Пара воспитывает трехлетнюю дочку Машу.

Накануне они все вместе побывали на катке. К слову, Лера неплохо катается на коньках, ведь в 2008-м она участвовала в проекте «Звездный лед». Правда, за это время уже подзабыла некоторые навыки, о чем рассказала мужу-спортсмену.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Скриншот: instagram.com/leratv/

«Сколько я лет на коньках не стояла?» – просила Кудрявцева у мужа.

«Сорок», — не подумав, брякнул в ответ хоккеист, чем вызвал нешуточный гнев жены. Лера ответила на реплику Игоря характерным, жестом, показав мужу средний палец.

Напомним, недавно Кудрявцева с мужем и дочкой вернулась из Дубая, где семья провела десятидневный отпуск.

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