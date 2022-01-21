«Не нужно так высоко, очень развратно»: Настя Каменских в бикини на завязках натянула стринги до треска

Певица отдыхает в Мексике и не устает позировать в разных ракурсах.

Экс-солистка группы «Потап и Настя» Настя Каменских отдыхает в Мексике. Оттуда звезда радует подписчиков солнечными кадрами с пляжа – море, много солнца и загорелая артистка стали для многих отдельным видом терапии.

На очередном фото в купальнике красотка Каменских предстала в нюдовом мини-бикини на завязках. Стринги девушка схватила так, чтобы натянуть до самого треска – по-модному, выше линии талии. Но подписчикам такое не понравилось – многие раскритиковали певицу за «странности».

«Можно было уже без трусов», «Настя, заканчивай», «Как то неудачно в нижней части не нужно было так высоко их подтягивать очень развратно», «Плохо, не нужно было так высоко их подтягивать, очень развратно», — считают некоторые.

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