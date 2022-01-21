«В детстве я пережила сексуальное насилие»: Любовь Толкалина сделала сенсационное признание

Любовь Толкалина представила свой новый проект – сериал «Бег Улиток», в котором сыграла главную роль. Актриса отмечает, что картина получилась яркой, красивой и одновременно страшной, ведь о том, что творится в душе женщин, переживших сексуальное насилие, не знает никто, кроме психотерапевтов.

Мыслями Толкалина поделилась в своем инстаграме. А потом и вовсе огорошила фанатов признанием. Оказалось, что сама актриса тоже была в числе тех, кто был подвержен действиям подобного характера против своей воли.

«У меня был личный интерес через мой персонаж разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого либо участия мужчины в основе своей имеет травму. Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной. С великолепной актрисой Дарьей Урсуляк», — написала Толкалина.

Напомним, Любовь Толкалина много дет прожила в браке с Егором Кончаловским, которому родила дочь Машу.

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