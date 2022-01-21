«Это только ради тебя»: мама раздувшейся Наташи Королевой показала ее без прикрас

Артистка отдыхает в Майами у родительницы.

Мама Наташи Королевой уже много лет живет в Майами. Навестить родственницу в новогодние праздники решила дочь Наташа Королева и зять Сергей Глушко. В своем инстаграме мама Люда – именно так ее ласково называет артистка – показала наследницу без прикрас.

Накануне они отправилась в один из бутиков Майами, где 76-летняя Людмила Порывай посоветовала дочери купить ботфорты лазурного оттенка. Кадрами поделилась в своем инстаграме.

Наташа Королева изо всех сил пыталась натянуть обувь. После нескольких попыток сапоги наконец-то были на ногах.

«Мама, я это делаю только ради тебя… Но колодка удобная. Если бы на худую ногу», — сказала Королева.

Добавим, фанаты отметили, что певица заметно поправилась и округлилась. Возможно, Наташа Королева набрала лишние килограммы во время праздников.

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