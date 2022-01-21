«Вот это форма!»: Ходченкова в мини-бикини с «дырявым» лифом подразнила идеальным прессом

Красавица отдыхает на популярном звездном курорте и не скупится на пляжные снимки.

Звезда драмы «Скажи ей» Светлана Ходченкова отдыхает на Мальдивах, как и многие ее коллеги по цеху. Оттуда актриса делится с поклонниками кадрами беззаботного времяпрепровождения. Много солнца, теплый океан и отсутствие суеты стали поводом для целой серии снимков в бикини.

На новом фото Ходченкова продемонстрировала свою спортивную фигуру во всей красе. Звезда предстала в трендовом бикини сезона – с «дырявым» лифом в межгрудье, а также трусиках с завышенной линией пояса.

«Светлана, вы чудо! И трудяга! Подскажите, как можно сделать такое тело?», «Шикарная!», «Вот это форма!», , «Пресс красивый», «Подсушилась огонь», «Актрисы вы фантастическая», «Отличная форма!», «Вау! Какая!», — не скрывают восхищения фолловеры в комментариях.

Отметим, что свою идеальную фигуру 38-летняя Ходченкова отточила регулярными занятиями на шесте. Танцы актриса регулярно демонстрирует у себя в микроблоге.

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