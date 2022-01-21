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Любовь в глазах: Акиньшина повеселилась с Козловским на публике

Актеры вместе пришли на премьеру «Караморы».

Любовь в глазах: Акиньшина повеселилась с Козловским на публике
Оксана Акиньшина. Фото: Global Look Press

Накануне в Москве состоялась премьера сериала «Карамора», над созданием которого работал Данила Козловский. Он же сыграл и главную роль. На показ актер пришел вместе с Оксаной Акиньшиной, слухи о романе с которой ходят уже давно. Парочка смело позировала журналистам. Фанаты отметили, что Оксана и Данила не только прекрасно смотрятся вместе, но и с особым трепетом смотрят друг на друга.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский
Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Скриншот: instagram.com/akinshok2013/

«Какая красивая пара! Вау! Очень красивые», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Козловский бросил актрису Ольгу Зуеву, которая родила ему дочь Оду Валентину. Вместе они живут в США. Акиньшина тем временем вернулась в Москву. Некоторое время назад она жила в Швейцарии со своим бывшим мужем, бизнесменом Арчилом Геловани. От предыдущих отношений у Акиньшиной подрастают  сын Константин и дочь Эмми.

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Акиньшина личная жизньАкиньшина новостиДанила КозловскийДанила Козловский последние новостиОксана АкиньшинаФильм «Карамора»