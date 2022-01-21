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«Как можно быть такой красивой?»: Горбань в кислотном купальнике зазывно повиляла бедрами

Актриса опубликовала кадры в своем инстаграме.

«Как можно быть такой красивой?»: Горбань в кислотном купальнике зазывно повиляла бедрами
Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Новогодние каникулы Маша Горбань по традиции проводит в экзотических странах. Только недавно актриса с семьей вернулась со Шри-Ланки. Кадрами из путешествия она продолжает делиться с поклонниками в своем инстаграме. На этот раз актриса показала видео, на котором зазывно повиляла бедрами.

«Чем смелее художник, тем ярче краски», — написала Горбань.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Ну как можно быть такой красивой? Какая красивая Машенька! Хороша! Шикарная просто», — писали пользователи Сети.

Добавим, что в прошлом году Мария вышла замуж за Кирилла Зоткина, а в августе родила сына Нилана. Малыш появился на свет в Майами. В декабре Горбань отметила свой 35-й день рождения.

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