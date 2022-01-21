«Поздравление любимого»: Волочкова слилась в страстном поцелуе с Сергеем

Анастасии Волочковой исполнилось 46 лет. Накануне она со своим новым возлюбленным Сергеем вернулась с Мальдив, а личный праздник отметила в ресторане. В своем инстаграме балерина поделилась кадрами с торжества, на которых слилась в страстном поцелуе с избранником.
«Поздравление любимого», — написала Волочкова.
Фанаты отметили, что балерина похорошела рядом с Сергеем.
«Прям девочка 20 лет! Красивая пара! Пусть у вас все будет прекрасно», — писали пользователи Сети.
Напомним, накануне Волочкова попала в очередной скандал. В самолете она она отказалась надевать маску, чем вызвала недовольство бортпроводников. А по приземлении в Шереметьево балерину и ее спутника ждала полиция. Теперь Анастасии грозит штраф до 30 тысяч рублей и даже арест на 15 суток.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.