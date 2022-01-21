В любой ситуации: Васильев указал на платье, которое непременно стройнит любую фигуру

Стилист посоветовал взять на вооружение этот крой модницам с пышными пропорциями.

В арсенале модельеров и стилистов есть масса секретов, как визуально скорректировать пышную фигуру. И в программе «Модный приговор» Александр Васильев представил один из них – контрастное платье с диагональным швом.

Его примерила героиня программы. Девушка обладает довольно стройной фигурой, и Васильев это отметит отдельно.

«Платья черно-белых сочетаний с диагональным швом вошли в моду в 80-е годы с легкой руки Пьера Кардена», — заметил эксперт. И отметил: «Ваша фигура превосходна, вам не надо особенно сильно себя стройнить, но многие женщины, которые смотрят нашу программу и которые сейчас находятся в другой комплекции, возьмут этот шов на заметку и, возможно, тоже используют его в своих нарядах».

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