Секси-ракурс: Пелагея в купальнике соблазнительно подняла ногу, чтобы показать всю сочность своих ягодиц в стрингах

Немало звезд все еще продолжают отдыхать в теплых странах, несмотря на наступившие будни в новом году. Певица Пелагея вместе с дочкой Таисией улетела на Мальдивы, чтобы здесь не только хорошо провести отпуск, но и отметить пятый день рождения единственной наследницы.

Радует звезда подписчиков и пляжными снимками. На новой серии фотографий стройная Пелагея соблазнительно приподняла ножку, повернувшись полубоком к камере так, что ее упругие ягодицы в стрингах оказались видны подписчикам.

Напомним, в прошедшем сезоне шоу «Голос» победу одержал подопечный Пелагеи, музыкант Александр Волкодав. Участник смог обойти фаворита Александра Градского, сразив телезрителей в финале своим вокалом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!