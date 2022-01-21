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Секси-ракурс: Пелагея в купальнике соблазнительно подняла ногу, чтобы показать всю сочность своих ягодиц в стрингах

Певица улетела отдыхать на Мальдивы.

Секси-ракурс: Пелагея в купальнике соблазнительно подняла ногу, чтобы показать всю сочность своих ягодиц в стрингах
Пелагея. Фото: Global Look Press

Немало звезд все еще продолжают отдыхать в теплых странах, несмотря на наступившие будни в новом году. Певица Пелагея вместе с дочкой Таисией улетела на Мальдивы, чтобы здесь не только хорошо провести отпуск, но и отметить пятый день рождения единственной наследницы.

Радует звезда подписчиков и пляжными снимками. На новой серии фотографий стройная Пелагея соблазнительно приподняла ножку, повернувшись полубоком к камере так, что ее упругие ягодицы в стрингах оказались видны подписчикам.

Пелагея в купальнике. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Напомним, в прошедшем сезоне шоу «Голос» победу одержал подопечный Пелагеи, музыкант Александр Волкодав. Участник смог обойти фаворита Александра Градского, сразив телезрителей в финале своим вокалом.

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