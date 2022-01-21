Моложавая и фигуристая: красавица-теща Дмитрия Тарасова предстала на пляже в купальнике

У жены футболиста - очень привлекательная мама, которая отдыхает с ними на Мальдивах.

Дмитрий Тарасов с Анастасией Костенко и детьми улетели на Мальдивы сразу после январских праздников. Здесь футболист снял виллу на большую семью – оказалось, с собой муж и жена взяли своих мам.

Родители очень помогают детям с наследниками, которых, к слову, у пары уже трое – Милана, Ева и малютка Алексей, которому нет и трех месяцев. Но и на себя мамы время находят — они много общаются вместе, гуляют и ездят на экскурсии. Накануне теща Тарасова, Виктория Владимировна, много загорала и купалась, она запостила фото в купальнике, продемонстрировав всю свою красоту.

Выглядит мама Анастасии Костенко невероятно молодо и привлекательно, даже больше походит на старшую сестру, нежели на тещу Дмитрия Тарасова. Виктории Владимировне 46 лет, она трижды мама, и стала образцом для дочери в счастливом многодетстве.

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