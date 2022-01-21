Зимняя сказка: Галкин запечатлел, как любимый сад преобразился в снегопад

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин в любую погоду отыщет в любимом саду прекрасное. на сей раз он запечатлел, как преобразились его владения в снегопад.

Обильный снег на улице очень быстро сформировал сугробы — стремительно уложив ворохи холодных подушек, настоящая зимняя погода начала ткать и одеяла. Так что скоро все дорожки были заметены.

Пробивающееся теплое освещение за елкой добавило сказочной атмосферы в сумерках. Галкин поспешил во двор, чтобы полюбоваться созданной вокруг картиной и как истинный ценитель природы включил камеру.

Получились завораживающие динамичные кадры, которыми Галкин и поделился в своем микроблоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!