Нежная и стильная Тилля: Лобода запечатлелась с подросшими дочками на отдыхе

Светлана Лобода является одной из самых известных украинских исполнителей. Примечательно, что певица может похвастаться большим количеством хитов и тем, что у нее миллионы поклонников.

Она хорошо зарабатывает, поэтому часто путешествует. Своих дочек Евангелину и Тильду артистка перевезла жить в Европу. Но еще недавно она катала их на санках, а теперь они отдыхают на курорте.

Лобода наслаждается отпуском. Она без стеснения позирует в новых образах. Примечательно, что в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. На отдыхе она носит облегающие наряды.

В одном стиле с наряжаются дочки. Евангелина в прошлом году исполнилось десять лет. На новом фото она предстала в шортах и топе. Рядом была ее сестра Тильда, облаченная в шортики из денима, футболку и кепку, как у мамы. Обычно певица скрывает лицо крохи, но на этот раз она его прятать не стала.

«Какие же здесь фантастические закаты… как я люблю это место! Так хорошо… ощущение счастья не покидает. Я восстановилась, полна сил… и кажется, готова к стадионам», — написала звезда.

Поклонники восхитились наследницами Лободы. Многие посчитали, что они похожи на маму. «Тилля такая нежная! Божечки, красивые до безумия», «Боже мой! Какие милые фотографии. Наши любимые девчонки», «Вы такая счастливая рядом с детками», «Вы просто прелесть», «Как Тилля выросла», «Тилля хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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