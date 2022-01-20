«С моей маленькой зефиркой»: Ханна с мужем и дочкой поймали морских звезд в Доминикане

Исполнительница Ханна вместе с мужем Пашу привезли дочь Адриану в Доминиканскую Республику. Там знаменитости изучали с малышкой морских животных.

Девочка с морской звездой в руках улыбалась на фото. Родители Адрианы разделили с наследницей радость семейного путешествия.

«Я набрала целый отдельный чемодан с лучками для красивых, ярких и необычных фоток. И так его и даже не открыла. Совсем не хотелось заниматься фотками и контентом в этом отпуске, вы уж простите», – призналась Ханна.

«Хотелось каждую минутку наслаждаться моментом, получать эмоции, заряжаться от этого вида и проводить время на максимум с семьей и с моей маленькой зефиркой, тем более что у нее сейчас столько вопросов! Что? Зачем? Как? Почему? Где? Кто это? И т.д.», — добавила певица.

К слову, Ханее такие «живые» фото понравились больше постановочных.

«Плюс, мне кажется, что фотки «для личного архива» без постановы, мэйкапа и специально подобранных луков тоже круто смотрятся в ленте. Согласны?» – заявила Ханна.

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