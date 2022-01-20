«Показательная порка»: Бородина вступилась за оскандалившуюся Волочкову

Ксения Бородина вступилась за оскандалившуюся Анастасию Волочкову. Телеведущая сама недавно вернулась с Мальдив и также поскандалила с бортпроводниками на пути домой из-за ограниченного количестве пледов в самолете.

«Моя подруга летела в самолете с Настей. Я видела видео — там полсалона сидит без масок. Для чего эта показательная порка? Настя, понятно, одиозная личность, кто-то ее любит, кто-то ненавидит, вокруг нее всегда скандалы. Не могу сказать, что она для меня близкий человек, но устраивать это все для чего? Не говорю, что нарушать правила — хорошо, просто меня удивляет история с масками в самолетах. Ты же снимаешь их, когда ешь и пьешь — в этот момент «корона» улетучивается? Меры безопасности для дураков придуманы. Насте надо было морковку взять в рот и весь полет жевать», — поделилась мнением Бородина в своем Instagram.

Анастасия Волочкова и ее новый возлюбленный по имени Сергей две недели отдыхали на Мальдивах. На обратном пути балерина устроила скандал на борту самолета. Анастасия отказывалась надеть маску. Разборки продолжились уже в Шереметьево, где ее встретил наряд полиции. Теперь артистке грозит штраф, а возможно даже 15 суток ареста.

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