«За ту боль, которую я доставлял ей»: Сосо Павлиашвили замаливает грехи перед Богом

Исполнитель Сосо Павлиашвили обращается к Богу, когда думает о первой жене. Все дело в частых изменах артиста Нино Учанейшвили.

С первой возлюбленной Павлиашвили прожил почти 18 лет. Брак распался из-за неверности певца.

«Это реально разрушает, я это признаю. Потому что измена — предательство. Я предавал Нино. Осознаю это и всегда прошу у Бога прощения за ту боль, которую я доставлял ей. Конечно, я был виноват. Красивые женщины относились ко мне с теплотой и огромным интересом. Но сейчас не очень по-джентльменски продолжать этот разговор», — заявил Павлиашвили в ток-шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

А вот в семейной жизни с Ириной Патлах исполнитель стал примерным мужем.

«Несуразная, но очень красивая девочка. Не курит, не пьет, не матерится, слушает хорошую музыку. Я ее пригласил в свой коллектив: Ира хорошо пела. К чему не притронется — все у нее получается», — рассказал Сосо Павлиашвили о своей избраннице.

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