«Никогда не любил»: Дмитрий Шепелев испытывает неудобства в собственный день рождения

Отец наследника Жанны Фриске не любит отмечать день рождения. В личный праздник Дмитрий Шепелев мечтает сбежать ото всех.

Шепелев заявил, что ему неловко от многочисленных поздравлений.

«Скоро день моего рождения. Вот думаю, как его провести. В идеале, конечно, проснуться сразу на следующий день. Я никогда не любил день рождения, мне всегда было как-то не по себе от звонков, непривычного внимания, когда громким и неестественно радостным голосом мне: «Дима! Ну! Поздравляем!» А вот это вот бесконечное по телефону: «Спасибо большое, мне очень приятно». Бррр…» — признался Шепелев.

«Еще студентом я взял традицию уезжать на свой день рождения, в путешествии он проходит гораздо веселее. А еще если большая разница часовых поясов, то вообще идеально, где-нибудь в Мексике или в Майами», – рассказал телеведущий.

Дмитрий отметил, что в этом году ему не удастся улететь. Поэтому знаменитость мечтает уединиться с раннего утра в бане:

«Запереться там с веником, клюквенным морсом и банщиком? Не, ну странно это. Вот вы как мечтаете провести свой день рождения? Какой для вас идеальный этот день?»

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