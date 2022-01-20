«Нагиев бы пошалил?»: Горбань обнажила «мякоть» бедер, устроив вакханалию в бассейне

Актриса из сериала «Кухня» в сексапильном танце подпрыгнула в воздухе так, что чуть не сверкнула своими грудями-«тыковками».

Мария Горбань знает, как привлечь внимание поклонников, особенно их мужскую часть. Актриса из сериала «Кухня» так зажигательно танцевала в салатовом купальнике с лифом-бандо, что едва не засветила груди-«тыковки».

Устроив вакханалию в бассейне, экранная «жена» Дмитрия Нагиева соблазнительно крутила бедрами, а потом в прыжке и вовсе засветила крепкий «орешек». При том, что совсем недавно актриса родила сына Нилана мужу-кинооператору Кириллу Зоткину, звездная блондинка выглядит просто восхитительно. Ее стройной фигурке можно только позавидовать.

«Нагиев бы пошалил??», «Какие сочные прелести, а ведь недавно родила!!», «А если лиф с «тыковок» спадет?? Все телеса будут на виду», «Во дает! Приплясывает и забот не знает», «А за чей счет банкет??», «Нагиева почему не позвали?? Он бы плюхнулся бомбочкой в бассейн», «Стройные бедра, вот и крутит ими», «Нагиев взвизгнул??», «Озорница!» — написали фолловеры.

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