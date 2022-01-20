Все в белом цвете: Подольская в пуховике-дутике Prada предстала с Пресняковым в новой квартире в Москве

В скором времени они собираются переехать в новое жилье рядом с Кутузовским проспектом. Они уже забрали ключи от семейного гнездышка.

Наталья Подольская является популярной певицей. Она уже давно выступает на сцене. Во всем ее поддерживает муж Владимир Пресняков. Примечательно, что артистка лишь чуть больше года назад снова стала мамой. Она уже воспитывает сына Артемия. А теперь у пары подрастает еще один сын Иван. Примечательно, что артистка любит проводить время с детьми, часто гуляет с ними, так как они живут в загородном доме.

Но после рождения второго ребенка Подольская решила воплотить давнюю мечту о квартире в Москве, которую потом родители отдадут детям. Супруги уже получили ключи от элитного жилья на Кутузовском проспекте с пятиметровыми потолками и панорамными окнами. На новых фото Наталья предстала в модном пуховике-дутике Prada, а Владимир в желтом пуховике-баллоне.

Они прошлись подъезду, где стены покрашены в белый цвет, а на полу постелен пол под светло-серое дерево. Также выделена зона с белыми плитами и стол с подсветкой возле почтовых ящиков. Все сделано в белых тонах с акцентными вставками. А вот в квартире ремонт еще предстоит, но только вид из кона завораживает.

«Конец и начало года всегда связан с подведением итогов и с началом чего-то нового и светлого. Так произошло и у нас. Хоть мы и живем в Подмосковье, но о новой квартире в Москве мечтали давно. Рынок недвижимости сейчас переполнен и найти стоящий объект не так уж и просто. Но мы отыскали свой!

Это ЖК на Кутузовском проспекте. И ура, мы, наконец, получили заветные ключи! Теперь впереди наш ждет самый увлекательный процесс- ремонт. Кстати, не смотря на тенденции в дизайне интерьеров, я всегда ориентируюсь, прежде всего, на уют. Дома должно быть тепло и уютно! Чего и вам желаю!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, какой ремонт сделала пара. Многие поздравили их с удачным приобретением.

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