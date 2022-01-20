«Ой, мамочки!»: 45-летняя Инна Маликова в лифе-бандо изящно вывалила свое «добро»

В свои 45 лет Инна Маликова за выслугу лет могла досрочно выйти на пенсию. Однако от такой возможности певица отказалась из-за общественной шумихи. Своими «горячими» снимками в мини-бикини младшая сестра именитого композитора и музыканта Дмитрия Маликова дала понять, что статус «пенсионерки» явно не для нее. Только посмотрите, как сексапильно выглядит Инна Маликова в апельсиновом купальнике с лифом-бандо.

Певица похвасталась рельефным прессом, «сочной» грудью и упругими бедрами в стрингах. Маликова может дать фору и юным звездочкам отечественной эстрады. Да и сверстницам певицы есть чему поучиться у красавицы-блондинки.

«Ой, мамочки!», «Комочек в стрингах», «Вау! Какая стройняшка», «Выглядит моложе школьниц с силиконом в губах и бровями-кустиками», «Коленки задрала, вся мякоть сладкого тела на виду», «Бабушка? И пенсионерка? Да ладно!! Полегче», «Богиня!», «Ну как такой не восхищаться», «В стрингах? Смело», «Пресс такой рельефный, еще молодая!», «Девчушка совсем, загляденье!», «Само очарование», — написали фолловеры.

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