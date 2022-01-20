Кудрявый хохотун: Кети Топурия засняла, как дочка играет с подросшим братиком на отдыхе

Кети Топурия является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. Однако солистка группы «А’Студио» после расставания с первым мужем Львом Гейхманом долгое время была одна.

Она воспитывала дочку Оливию, выступала и каждый раз восхищала публику своими образами. А несколько лет назад на мероприятии она встретила Льва Деньгова, с которым у нее возникла любовь с первого взгляда.

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Вот уже год влюбленные состоят в браке. Кети родила сына Адама. Малыш 21 января отметит свой первый день рождения. Счастливая семья проводит свой отпуск в Дубае.

Примечательно, что избранник певицы привез туда и своих детей от прошлых отношений: Леонида и Шошану. Ранее Топурия делилась кадрами из ресторана и с прогулок с детьми. А теперь она засняла, как дочка играет с братиком.

На кадрах маленький Адам ползает на полу и смеется. Сестра кривляется, разговаривает с ним и помогает встать. Примечательно, что у малыша уже отросли курчавые волосы. На других кадрах родители держат на руках Адама. Пока лицо крохи они не показывают.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у Топурии красивые дети. «Ну что за прелесть», «Как много деток», «Оливия — прекрасная сестренка», «Какой сладкий малыш», «Адам так вырос», «Просто идиллия», «У вас настоящий семейный отпуск», «Кудрявый ангелок», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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