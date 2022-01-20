«Она не семи пядей во лбу»: Рустам Солнцев иронично высказался о матери Ольги Бузовой

Как отметил шоумен, самого умного и креативного участника «Дома-2» родительница звезды выбирала «под себя».

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro иронично высказался о матери певицы Ольги Бузовой Ирине Александровне.

Ранее родительница звезды заявила, что самым креативным и умным на «Доме-2» был бывший возлюбленный ее дочери Роман Третьяков.

«Ну для нее, наверное. Мать Ольги Бузовой на самом деле — не семи пядей во лбу. Она под себя и выбирала. Самый умный — Рустам Солнцев. А по поводу креатива — Степа Меньщиков. Это Степочка, извините меня». Рустам Солнцев

Напомним, что Ольга Бузова и Роман Третьяков расстались много лет назад. При этом сейчас о том окончании отношений не жалеет ни телеведущая, ни ее бывший ухажер.

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