«Вот это мужчина»: 53-летний Агутин обнажил мужественное тело на камеру

Певец проводит отпуск в теплых краях. Мужу Анжелики Варум действительно есть что показать.

Леонид Агутин — заслуженный артист России. Он продолжает выступать на сцене. Вот уже почти 25 лет счастлив в браке с Анжеликой Варум.

Примечательно, что их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Обычно влюбленные редко выходят в свет вместе и почти не выставляют свою личную жизнь напоказ. Но этой зимой они проводят время в теплых краях.

Увидеть Агутина можно в деловом костюме. А вот оголяться он не привык, в отличие от Сергея Лазарева, который регулярно хвастается стальным прессом.

Однако оказалось, что мужу Варум тоже есть чем похвастаться. Накануне разгоряченный солнцем певец опубликовал свое селфи. Он запечатлелся в одних шортах, показав мужественный и подтянутый торс у бассейна. Леонид надел кепку, но не скрыл лицо.

«Маленько отдохнуть — и в родные снега», — заявил он.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артист в 53 года. Многие осыпали его комплиментами. «Вы просто потрясающий», «Какая красота! Вот это мужчина!», «Вау, вот это пресс», «Ого, как же повезло Варум», «Ну это чудесное фото», «Как же хорошо выглядите! Не каждый мужчины может похвастаться такой формой», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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