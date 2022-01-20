«Словно голая»: Брежнева в летящем платье с открытой спинкой блеснула идеальными изгибами фигуры

Вера Брежнева является одной из самых популярных певиц в России. Она не скрывает, что после ухода из группы «ВИА Гра» смогла стать еще более известной. Более того, артистка счастлива в браке с композитором Константином Меладзе.

Они редко выходят в свет. Однако блондинка признавалась, что даже если находится далеко, присылает фото возлюбленному. В свои 39 лет звезда может похвастаться подтянутой фигурой.

Последнюю неделю Вера провела на Мальдивах. Она отдыхала с дочкой Соней и сестрами. Певица часто наряжалась и демонстрировала не только брюки палаццо, но и свою фигуру в бикини. Она загорала и занималась снорклингом.

На этот раз артистка поделилась кадрами, на которых предстала в шелковом струящемся платье с открытой спиной на тесемках. Брежнева качалась на качелях с видом на океан. Она не скрыла свои изящные изгибы.

«Навстречу мечтам.. Полетели вместе», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только роликом, но и романтичным образом Веры. Многие осыпали ее комплиментами. «Верочка, до чего же вы легкая и воздушная во всех отношения», «Кажется, вы нашли тот самый рай», «Словно голая», «Платье необыкновенно красиво на вас сидит», «Как-то так выглядит рай на земле», «Так волшебно! Такая нежность», — прокомментировали пост подписчики.

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