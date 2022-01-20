Помог Харламов: шоумены из «Игры» создали чат и стали подшучивать над Масляковым

Шоумены из закрытого проекта «Игра», а также известные юмористы создали в «Телеграме» чат и с помощью «круглых видео» — коротких десятисекундных роликов в виде кружка — стали подшучивать над КВН и бессменным ведущим программы Александром Масляковым.

В новом «проекте» участвуют стендаперы Андрей Бебуришвили, Илья Соболев, Зоя Яровицына, Иван Абрамов, артисты шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Михаил Стогниенко, Валерий Равдин и участники шоу «Игра» Денис Дорохов, Данияр Джумадилов, Филипп Воронин.

Интересно, что открыл чат и разогнал к нему интерес Гарик Харламов. Он рассказал забавный анекдот, после чего все, собственно, и началось.

В процессе «круглых видео» уже не раз доставалось КВН и Александру Маслякову.

«Если у АМИКа (расшифровывается как «А, может, «Игра» круче») есть штаб, то с кем он воюет? — спросил Азамат Мусагалиев.

«С «Игрой», — ответил Гарик Харламов.

«Со здравым смыслом», — заметил Артем Скок.

«Из войск там только связные, потому что решается все по телефону», — намекнул Филипп Воронин на то, что Масляков якобы обсуждал закрытие «Игры» с высокими чинами, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что шоу «Игра» перестало выходить на канале ТНТ несколько месяцев назад. Официальная версия — пандемия.

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