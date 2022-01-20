Мать Ольги Бузовой назвала самого креативного и умного участника «Дома-2» из «золотого состава»

Как отметила Ирина, она высказывает только свое личное мнение.

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина назвала самого умного и креативного участника из «золотого состава» «Дома-2». Это, как она думает, бывший возлюбленный ее дочери Роман Третьяков.

«По моему мнению, что он был самый креативный и самый умный из всех участников на тот момент. Они разошлись, потому что Роман ушел с проекта». Ирина Бузова

Как отметила Ирина Бузова, Третьяков и ее дочь не смогли построить счастливую семью, потому что у них не совпали планы на дальнейшую совместную жизнь. Ольга тогда только начинала свою карьеру в шоу-бизнесе. Мечтала стать ведущей «Дома-2». При этом Ирина Бузова отметила, что о расставании не жалеет ни ее дочь, ни Роман Третьяков, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что первый состав «Дома-2» нередко называют «золотым». Именно тогда, как считают некоторые, был самый расцвет проекта.

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