Туктамышева — запасная: объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Также в женском одиночном катании второй запасной стала Майя Хромых.

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию в женском одиночном разряде Елизавета Туктамышева стала запасной на зимнюю Олимпиаду в Пекин. Также среди запасных значится Майя Хромых.

В основной состав сборной России вошли три ученицы тренера Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Обращает также на себя внимание, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин вошли в основной состав сборной страны по фигурному катанию, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Ранее некоторые специалисты предлагали провести дополнительный отбор между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой. Они отмечали, что подопечная Этери Тутберидзе находится не в самой лучшей форме и, возможно, ей нужна замена.

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