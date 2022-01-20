Личико озаряет улыбка: 39-летнюю Проскурякова в трико и растянутой толстовке «подловили» на яхте

Многие поклонники посчитали, что жена именитого композитора могла бы подобрать более элегантный аутфит для шикарной прогулки на яхте.

Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой с помпой и шиком отдыхает в Дубае. Этот же курорт для зимних каникул выбрала Агата Муцениеце. В теплые края актриса из фильма «Тобол» прилетела вместе с детьми: девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочкой Мией. Позже к ним присоединился и «мажор» Павел Прилучный. Правда, с ним путешествует и «папина дочка» Мирослава Карпович.

Жена именитого композитора Игоря Николаева, в отличие других звезд, одним пляжным отдыхом не довольствуется. Вместе с дочкой Юлия Проскурякова отправилась в плавание на яхте. При этом певица отдала предпочтение модному и комфортному аутфиту, который понравился далеко не всем ее поклонникам. Жена музыканта примерила костюмчик в стиле Casual, покрасовавшись на яхте в трико и растянутой толстовке.

Ну а фанаты подметили, что для такой прогулки больше бы подошло вечернее платье. «Да что вы привязались с этим трико? Хотя бы не просаленный халат», «Ей так просто удобно, а вы что хотели? Платье в пол, шпильки??», «Эффектно! В носочках?? Такая миленькая», «Зато удобно бегать и прыгать! И уж точно за борт не свалишься в платье», «Это ее стиль! Ей так комфортно и удобно», — подметили поклонники.

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