В Чехии умерла певица, заразившаяся «ковидом» ради посещения театра и сауны

С коронавирусом не шутят. 16 января в Чехии умерла певица, которая специально заразилась новой инфекцией, чтобы получить сертификат переболевшего, позволяющий посещать сауну и театр.
57-летняя вокалистка фолк-группы Asonance Ханка Хорка была антипрививочницей, но, чтобы получить медицинский пропуск, она добровольно заразилась штаммом «дельта» от своих мужа и сына, когда они заболели, несмотря на сделанные прививки.
«Она решила продолжать жить с нами как обычно и предпочла подхватить болезнь, чем сделать прививку», — цитирует издание Daily Mail ее сына Яна Река.
В один из дней артистка вышла на прогулку, затем вернулась домой, жалуясь на боли в спине, и вскоре задохнулась в своей постели.
За два дня до своей смерти Хорка написала в социальных сетях, что болезнь прошла тяжело, но она выжила.
«Так что теперь будет театр, баня, концерты… И срочная поездка на море», — обрадовалась певица.
Теперь сын артистки обвиняет в ее смерти местное антипрививочное движение, якобы запудрившее мозги его матери ложной информацией.
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