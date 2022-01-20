«Жаль, без Лизы и Гарри — они так дружны»: дочка Николаева в алом костюмчике и с сумкой-«клубничкой» щегольнула на яхте в Дубае

Юлия Проскурякова призналась, что Вероника очень скучает по двойняшкам, когда долго с ними не видится.

Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой отдыхает в Дубае. Пока девочка не ходит в школу, у ее звездных родителей есть возможность вывозить ее за границу в любое удобное им время, не подстраиваясь под особое расписание своего ребенка. А вот Алла Пугачева не может позволить себе такой роскоши. Ее дети — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза — учатся во втором классе элитной гимназии, и не могут бросить школу для того, чтобы уехать в теплые края пусть и всего на пару недель.

Им приходится ждать летних каникул. Хотя в последнее время из-за пандемии Примадонна не выезжает за границу. Она даже пропустила летний сезон на Рижском взморье. Пока в их семье разъезжает разве что шоумен Максим Галкин, и то с гастролями.

Юлия Проскурякова нарядила дочку Веронику как маленькую модницу. Малышка позировала в алом костюмчике с узкими брюками и стильных лимонных сандалиях на липучке. Изюминкой образа Ники стала сумочка-«клубничка» в оттенке радуги.

В одном из интервью певица призналась, что ее дочка всегда скучает по детям шоумена Максима Галкина, когда долго с ними не видится. И в поездке Веронике было бы куда веселее, если бы с ней путешествовали сверстники. «Жаль, без Лизы и Гарри — они так дружны», «Какая модница-малютка», «В такой веселой компании не хватает только двойняшек», «Как хорошо, отдохнуть с семьей», — пишут фолловеры.

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