«Пол-Москвы будет с белорусским салом»: Татьяна Кравченко в Минске пришла на рынок Комаровка

Звезда сериала «Сваты» актриса Татьяна Кравченко приехала в Минск, чтобы выступить перед местными жителями в спектакле «Сирена и Виктория».

При этом первым делом она отправилась на легендарный белорусский рынок Комаровка. Актриса была в платке для маскировки, однако многие белорусы ее без проблем узнали.

«В великий, мой любимый праздник Крещение Господне я приехала к вам в Минск. А тут у вас такой рынок, что мы, конечно, не могли обойти его стороной. Так что уже пол-Москвы будет с белорусским салом!» Татьяна Кравченко

Напомним, что Татьяна Кравченко прославилась по роли Валюхи в сериале «Сваты». Седьмая часть картины была показана перед самым Новым годом, сообщает «Комсомольская правда в Белоруссии».

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