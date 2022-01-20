«Разлука стала катастрофой»: из-за чего расстались Джейсон Момоа и Лиза Боне

Друзья пары назвали причину развода Джейсона Момоа и Лизы Боне. Пара в последнее время проводила очень мало времени друг с другом. Джейсон занимается своей карьерой, а его жена наслаждается жизнью в Лос-Анджелисе. Их брак не выдержал проверку расстоянием.

«Для некоторых людей это может укрепить их брак. Для брака Лизы и Джейсона разлука стала катастрофой», — сообщил инсайдер изданию People.

Пара познакомилась в 2005 году благодаря общим друзьям. В 2007 году у них родилась дочь Лола, а позже, в 2008 году, — сын Накоа-Вулф. В 2017 году Джейсон и Лиза официально поженились. Боне старше своего мужа на 12 лет.

Напомним, Джейсон Момоа известен по роли Аквамена и сериалу «Игра престолов».

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