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«Она устала»: Павлиашвили объяснил, почему Понаровская ушла со сцены на пике популярности

По словам музыканта, его коллега очень требовательна к себе.

«Она устала»: Павлиашвили объяснил, почему Понаровская ушла со сцены на пике популярности
Сосо Павлиашвили. Фото: Globallookpress.com

Певец Сосо Павлиашвили в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его подруга певица Ирина Понаровская в какой-то момент ушла со сцены.

Ирина Понаровская
Ирина Понаровская. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«У Ирочки был свой путь, а у меня свой. Мы сохранили добрые отношения. Почему она ушла на пике? Она очень требовательная к себе. Мы с ней об этом не разговаривали. Она пишет невероятные стихи».

Сосо Павлиашвили

Как отметил Павлиашвили, так сложились обстоятельства. «Может, она устала. Она нашла в другом себя. Быть нужной своей родне и своим близким. Я ее понимаю. Когда приезжаешь с гастролей, а ребенок подрос, то понимаешь — все происходит без тебя. За все надо платить», — заметил певец.

Напомним, что Сосо Павлиашвили и Ирина Понаровская познакомились в Юрмале в 1989 году. У них был непродолжительный роман. Кроме того, они вместе выступали на сцене, гастролируя по Европе.

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