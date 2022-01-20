«Мне Ирину послал Бог»: Павлиашвили раскрыл детали отношений с Понаровской

Как отметил музыкант, на их с певицей концертах рыдали люди.

Певец Сосо Павлиашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал об отношениях с певицей Ириной Понаровской.

«Ирина Понаровская появилась в моей жизни еще в Юрмале. Она была в жюри в 1989 году на конкурсе. Потом у нас были совместные гастроли в Чехословакии и Австрии. Мы создали хорошую программу. Для меня было честью написать для нее целый альбом. Она великая певица и женщина». Сосо Павлиашвили

Как отметил музыкант, Ирина Понаровская для него выше всех. «Она, Пугачева и Ротару – невероятная тройка. На наших с Понаровской концертах рыдали люди. Мне Ирину послал Бог. Если бы не она, то, возможно, у меня закружилась голова и я не туда пошел по жизни. Поддался бы на потребности какие-то, на хайп. Ирина – настоящая женщина», — заявил Сосо Павлиашвили.

Напомним, что Ирина Понаровская и Сосо Павлиашвили сотрудничали на протяжении нескольких лет. В какой-то момент их творческий союз расстался.

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