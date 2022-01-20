«Просто весело!»: Орбакайте зажгла с Киркоровым на парковке

На днях Кристина Орбакайте отпраздновала день рождения своего мужа Михаила Земцова. Рядом с ним дочь Аллы Пугачевой уже 18 лет. Пара воспитывает общую дочь Клавдию, которая тоже недавно начала петь. С ней Кристина блистала в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Хорошие отношения у Орбакайте и с четвертым мужем мамы – Филиппом Киркоровым. В своем инстаграме она показала кадры, которые сняла на парковке. Развеселившийся Филипп Киркоров попозировал Кристине, размахивая руками и поспешил ретироваться.

«Просто весело!» — подписала кадр Кристина Орбакайте, разместив его в своем инстаграме.

Напомним, основную часть времени Орбакайте с семьей живет в Майами, где у ее мужа есть собственный бизнес – стоматологическая клиника. В России звезда тоже бывает довольно часто.

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