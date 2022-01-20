«Марина полна энергии и сил»: Дмитрий Чижов выразил надежду, что скоро Хлебникова вернется на сцену

Дмитрий Чижов выразил надежду, что скоро Марина Хлебникова вернется на сцену. Друг певицы признался, что артисты обсуждали дальнейшее творческое сотрудничество.

«Мы разговаривали по телефону несколько дней назад. Говорили о возобновлении нашей совместной творческой деятельности. Марина полна энергии и сил. Конечно, ей тяжело переносить все трудности, которые на нее свалились. Но самый кризис уже позади! Я верю в то, что Марина скоро вернётся на сцену!» — рассказал Чижов в интервью «Собеседнику».

Также друг певицы высказался по поводу сбора средств на восстановление квартиры Марины Хлебниковой. Это вызвало волну негодования среди поклонников, поскольку друзья артистки в состоянии и сами помочь подруге. Дмитрий сообщил, что друзья и так помогают певице и не придают это огласке.

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы попросить поклонников помочь артисту. А что касается друзей, коллег Марины, поверьте, многие ей помогают. В том числе и я. Но просто это никто не афиширует», ― поделился Чижов.

Сейчас квартира Хлебниковой непригодна для жизни. После выписки артистка поселилась у своих друзей.

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