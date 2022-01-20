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«Хороши дыни»: Яна Кошкина в купальнике с разрезами пробудила фантазию поклонников

Актриса отдыхает на Мальдивах и нечасто балует подписчиков снимками с пляжа.

«Хороши дыни»: Яна Кошкина в купальнике с разрезами пробудила фантазию поклонников
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина улетела отдыхать на Мальдивы. Девушка хвасталась, что находится на острове вместе с бойфрендом, и даже показывала романтический сюрприз от него в первый же вечер.

На этот раз красотка предстала в купальнике, к великой радости своей многомиллионной онлайн-аудитории – который отпуск девушка скупится на кадры в бикини. Новый купальный наряд оказался слитным, но с пикантными вырезами на талии.

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

«Не смогла я вчера пройти мимо этого цветастого купальника! (Зачем-то схватила даже два) Теперь как клумба. Перегрелась видимо», — призналась красотка.

Цветастый принт очень понравился подписчикам. В комментариях они признались, что купальник актрисе очень идет. Досталось и самой красотке – мужская половина не поскупилась на комплименты.

«Обалденная!», «Классный купальник для красивой, позитивной девушки!», «
Сочная девушка», «Хороши дыни», «Красотка!», «Отличный купальник», «Секси», — пишут некоторые.

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