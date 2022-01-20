«Пассажир вел себя деструктивно»: авиакомпания прокомментировала поведение Анастасии Волочковой на борту самолета

«Аэрофлот» отметил, что балерина распивала спиртные напитки и мешала отдыху других пассажиров.

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала поведение Анастасии Волочковой на борту самолета. 45-летняя балерина и ее спутник возвращались с отпуска на Мальдивах. Артистка отказывалась надевать маску во время полета, пила крепкие спиртные напитки из ручной клади и отказывалась следовать правилам перевозчика.

«Во время выполнения рейса SU325 Мале – Москва 18 января c.г. экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров», — сообщила пресс-служба авиакомпании РИА Новости.

На все замечания и просьбы бортпроводников Волочкова отвечала отказом и нецензурной бранью. Сотрудники зафиксировали все нарушения на борту самолета.

«В соответствии с действующими в авиакомпании процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения. Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей», — говорится в сообщении.

В аэропорту Шереметьево Анастасию и Сергея встречали полицейские. На звезду составлено два административных протокола за «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Также балерина может получить 15 суток за оскорбление сотрудников полиции в Шереметьево.

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