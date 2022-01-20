«Фильм «Тайна» выходит наконец-то в прокат!»: внучка Веры Глаголевой дебютировала в кино

Балерина Анна Нахапетова в Instagram сообщила, что ее пятнадцатилетняя дочка Полина Симачева дебютировала в кино.

По словам Нахапетовой, им с дочкой пришлось непросто – приходилось бегать по сугробам вслед за съемочной группой. Непросто было и с составлением графиков отъездов и переездов.

«У нас получилось! Прошло четыре года и фильм «Тайна» выходит наконец-то в прокат! Уже 20 января его можно будет увидеть во всех кинотеатрах. Поздравляю всех причастных к этому радостному событию и, конечно же, рада и безмерно горда за свою Полю». Анна Нахапетова

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Напомним, что Полина Симачева – внучка актрисы Веры Глаголевой. Звезда кино ушла из жизни в 2017 году и дебюта в кино внучки, к сожалению, не увидит.

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