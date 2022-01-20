Своими руками: Загитова рассказала о необычном новом увлечении

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова получает высшее образование в сфере журналистики, принимает участие в ледовых шоу Татьяны Навки и вот уже второй сезон подряд является ведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале в паре с Алексеем Ягудиным.

А недавно спортсменка открыла в себе еще один талант. Алина увлеклась мыловарением. Она создает особые фигурки из специальной основы в форме коньков, упаковывает все в подарочные коробки с удовольствием предлагает своим фанатам.

«Молодец, Алина! Подарки, сделанные твоими руками, захотят получить многие твои поклонники! Хороший подарок для поклонников и логотипчик свой уже придумала», — писали пользователи Сети.

Напомним, Алина Загитова выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане в женском одиночном катании, обойдя свою главную конкурентку Евгению Медведеву всего на несколько баллов.

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