Татьяна Михалкова рассказала о давней семейной традиции, которую нарушил коронавирус

Как отметила жена режиссера Никиты Михалкова, она поздравляет всех с праздником Крещения Господня.

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram поздравила своих подписчиков с Крещением. Она заметила, что этот праздник вовсе не про русский народный экстрим, не про воду, как некоторые думают, а про Бога.

«Вспоминаю, как мы окунались на даче в прорубь, женщины и дети. Сейчас уже из-за сложной эпидемиологической ситуации, конечно, не удается. Но суть праздника не меняется» Татьяна Михалкова

По словам Татьяны Михалковой, в этот день в 1903 году родилась писательница Наталья Петровна Кончаловская. Она ушла из жизни в 1988 году. Как заметила Михалкова, родительница Никиты и Андрона – женщина не простой, но счастливой судьбы.

больше по теме Мамина радость: Надя Михалкова показала повзрослевших детей от Резо Гигинеишвили Снимком актриса поделилась в своем инстаграме.

Напомним, что дача Никиты Михалкова находится на Николиной горе. Здесь знаменитый режиссер проводит практически все свободное время.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.