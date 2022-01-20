Хозяюшка: невестка Наташи Королевой продемонстрировала свои кулинарные способности

Мелисса Волынкина почти год живет в доме артистки.

В прошлом году единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип сделал предложение своей девушке Мелиссе Волынкиной. С тех пор пара перебралась в особняк артистки, где заняла третий этаж.

А недавно Мелисса сменила профессию. Ранее она была танцовщицей, а теперь работает визажистом. В свободное время избранница Архипа радует домочадцев своими кулинарными навыками. На этот раз Мелисса испекла пирог. Кадрами приготовления она поделилась в своем инстаграме.

Напомним, ранее Наташа Королева и Тарзан выступали против столь скорой женитьбы своего сына. Артистка аргументировала это тем, что ее наследнику нужно научиться самостоятельно зарабатывать на жизнь.

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